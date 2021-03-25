В отношении владельца общежития в ХМАО, где при пожаре пострадали люди, возбудили дело

ТАСС, 25 марта. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца здания общежития в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), где при пожаре пострадали семь человек. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"В связи с выявленными нарушениями в отношении 42-летнего владельца здания, не имеющего разрешений уполномоченных органов и соответствующего установленным требованиям помещения для проживания граждан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия установлено, что помещение на втором этаже общежития не соответствовало требованиям, позволяющим проживание граждан. Также средства пожаротушения были в неисправном состоянии, на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается", - добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в общежитии Сургута поступило в МЧС в 04:15 (02:00 мск) 20 марта. Из здания эвакуировались 25 человек. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение на втором этаже, в 07:12 (05:12 мск) открытое горение было ликвидировано. В результате пожара площадью 3,6 тыс. кв. метров в двухэтажном административно-бытовом здании на улице Промышленной в Сургуте пострадали семь человек, один из них от госпитализации отказался.