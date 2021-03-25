Тундровики в ЯНАО будут получать капитал за рождение третьего ребенка

ТАСС, 25 марта. Семьи представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС), проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), с 2021 года начнут получать капитал при рождении третьего ребенка. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада в четверг.

"Предлагаю при рождении третьего ребенка выдавать "чумовой" капитал. Это все необходимое для жизни в чуме. Стоимость такого комплекта по факту превышает 500 тыс. рублей", - сказал он.

По словам главы региона, семьи тундровиков получат комплект для сбора чума, в который входят шесты, нюки, доски, печь и нарты. При этом право на получение регионального материнского капитала за семьей сохраняется.

В регионе семьям с детьми оказывается социальная поддержка за счет федерального и окружного бюджетов. Так, за рождение второго, третьего и каждого последующего ребенка по инициативе губернатора выдается региональный маткапитал в размере 500 тыс. рублей, единовременная выплата при рождении детей, а также подарочный комплект с принадлежностями для новорожденных. Ямальцам с низкими доходами предоставляются социальные пособия.

Кроме того, по словам Артюхова, в 2021 году пенсионеры, проживающие в ЯНАО, смогут получить субсидии на приобретение жилья в любом регионе России.

"По "Сотрудничеству" можно уехать только в Тюмень. Но многие ямальцы имеют корни в других городах. Поэтому мы сделали еще одну меру поддержки, по ней из аварийного жилья можно будет переехать в любой регион страны, от Калининграда до Владивостока", - сказал Артюхов, отметив, что доплата в размере 2 тыс. рублей для ямальцев будет сохранена.