Самоизоляцию для групп риска в Свердловской области сделают рекомендательной с 30 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Обязательная самоизоляция, введенная в Свердловской области для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями в связи с пандемией коронавируса, приобретает рекомендательный характер. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг.

"Соблюдение режима самоизоляции на дому для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, с 30 марта имеет рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

Там добавили, что работодателям при этом рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить перевод работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Кроме того, допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта в регионе увеличено с 50 до 75% от вместимости объекта. Также до 75% выросло число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 81 694. За все время выздоровело 74 956 человека, еще 2 673 умерло. В регионе продолжает действовать масочный режим.