В пяти сельских округах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных на 60 дней ввели в пяти сельских округах Тюменской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

"Ограничения будут действовать 60 дней. Карантин введут в пяти сельских округах, в которых выявили очаги заражений: Муллашинском, Абалакском, Зоновском, Менжинском, Андреевском", - говорится в сообщении правительства Тюменской области на официальной странице во "ВКонтакте".

В правительстве добавили, что на этих территориях восприимчивых животных нельзя лечить, перемещать, перегруппировать, также на них нельзя охотиться и помещать в зоопарки, местным селам придется отказаться от ярмарок и выставок.