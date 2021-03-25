ФСБ проводит проверку в муниципальном учреждении Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области проводят проверочные мероприятия в МАУ "Город" - учреждении, входящем в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"УФСБ проводит проверку, мы оказываем необходимое содействие", - сказала собеседница агентства.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что в учреждении "Город", занимающимся формированием единой системы информирования населения, проводятся оперативно-разыскные действия в рамках проведения доследственной проверки.

В пресс службе регионального ФСБ ситуацию пока не комментируют.