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ФСБ проводит проверку в муниципальном учреждении Екатеринбурга

Оперативно-разыскные действия проходят в МАУ "Город", входящем в медиахолдинг администрации города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области проводят проверочные мероприятия в МАУ "Город" - учреждении, входящем в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"УФСБ проводит проверку, мы оказываем необходимое содействие", - сказала собеседница агентства.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что в учреждении "Город", занимающимся формированием единой системы информирования населения, проводятся оперативно-разыскные действия в рамках проведения доследственной проверки.

В пресс службе регионального ФСБ ситуацию пока не комментируют.

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РоссияСвердловская область
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