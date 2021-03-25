Объем отчислений в бюджет свердловских муниципалитетов вырос с 2018 года втрое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Отчисления в объеме 8,6 млрд рублей поступили в бюджеты муниципалитетов Свердловской области по единым нормативам в 2020 году, их объем вырос в три раза по сравнению с 2018 годом, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона в четверг по итогам заседания комитета по бюджету, финансам и налогам.

"Объем поступлений по единым нормативам в бюджетах муниципалитетов в 2018 году составил 2,9 млрд рублей. В 2019 году - 8,4 млрд рублей, рост к уровню 2018 года - 5,5 млрд рублей. В 2020 году объем поступлений по единым нормативам - 8,6 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 0,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

За последние три года областным законом были установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц - в размере 1%, от акцизов на пиво - в размере 50%, от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в размере до 30%. Всего с 2018 года в бюджеты свердловских муниципальных образований поступило порядка 20 млрд рублей.

По словам и. о. министра финансов региона Александра Старкова, установление единых нормативов способствует "укреплению собственной доходной базы местных бюджетов и повышает их финансовую самостоятельность".

В пресс-службе отметили, что также на заседании по представлению губернатора области Евгения Куйвашева рассмотрели кандидатуру Старкова на должность министра финансов региона. Комитет рекомендовал областному парламенту дать согласие на назначение Старкова на должность. "Александр Старков занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области. У него большой опыт работы, он осуществлял руководство и координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного собрания области Людмилу Бабушкину.