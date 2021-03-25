Саперы ЦВО расчистили ото льда более 3 тыс. кв. м реки Сим на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Саперы Центрального военного округа (ЦВО) осуществили подрывы льда на реке Сим в Челябинской области, очищено более 3 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Для наибольшей эффективности подрыва заряды закладывались под лед, толщина которого составляла от 70 до 90 см. Работы проводились на затороопасных участках реки, чтобы исключить подтопление Ашинского городского поселения с населением около 30 тыс. чел. Всего было применено более 400 кг. взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Они готовы оказать помощь в проведении инженерной разведки, ликвидации ледовых заторов, защите мостов и гидротехнических сооружений, спасении людей при наводнениях.