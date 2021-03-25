Свердловские власти предупредили жителей о распространении некорректной информации о КРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области предупредили жителей о распространении в Екатеринбурге листовок с некорректной информацией относительно закона о комплексном развитии территорий, расценив это как попытку манипулирования общественным мнением.

Подписанный в конце 2020 года федеральный закон о механизме комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает расселение ветхого жилья и дает местным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Свердловская область одной из первых в РФ приняла закон о КРТ на региональном уровне.

"В связи с появляющейся в открытых источниках информацией о том, что некие активисты распространяют в жилых домах на территории Екатеринбурга листовки, посвященные внедрению на территории региона механизма КРТ, правительство Свердловской области просит жителей критически подходить к подобным информационным материалам, - сообщил в релизе департамент информполитики губернатора. - Такое информирование может расцениваться лишь как попытка манипулирования общественным мнением. Недопустимыми являются утверждения о том, что жителей будут выселять из их домов принудительно, бывшим собственникам могут предложить компенсацию ниже рыночной стоимости жилья и подобные им".

В департаменте отметили, что все решения о фактическом применении механизма КРТ в Свердловской области будут закреплены соответствующими подзаконными актами.

В области планируется принять девять обязательных нормативно-правовых актов и 13 дополнительных, с помощью которых будут определены критерии попадания домов под КРТ, регламент контроля за реализацией проекта, согласование адресных перечней домов, которые снесут, определения границ таких территорий к третьему кварталу 2021 году.