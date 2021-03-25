Более 163 млн рублей направят на благоустройство территорий Сургутского района в 2021 году

СУРГУТ, 25 марта. /ТАСС/. Более 163 млн рублей направят на благоустройство городских и сельских поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году, сообщил журналистам в четверг глава администрации район Андрей Трубецкой.

"На 2021 год запланирована реализация мероприятий по благоустройству и строительству в восьми поселениях на общую сумму более 163 млн рублей. Обновленные общественные пространства, новые многофункциональные детские площадки, скейт-парки, а также спортивные площадки практически посвисты во всех городских и сельских поселениях района", - сказал Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.