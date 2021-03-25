Справороссы предлагают превратить "Ельцин-центр" в Дом творчества молодежи

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает преобразовать "Ельцин-центр" в Екатеринбурге в Дом творчества молодежи. Об этом говорится в проекте предвыборной программы справороссов, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы предлагаем преобразовать "Ельцин-центр" в Дом творчества молодежи, при этом существенно изменить его экспозиционную программу и ее идеологическое наполнение", - указывается в тексте.

Президентский центр Б. Н. Ельцина ("Ельцин-центр") открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В нем расположены музей, где представлены документы, фотографии и артефакты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента РФ, а также конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея.

Учредитель центра - Администрация президента России. Председатель попечительского совета - руководитель администрации главы государства Антон Вайно. В состав попечительского совета входят вдова первого президента РФ Наина Ельцина и его дочь Татьяна Юмашева.