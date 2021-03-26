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Число мальков амура, которых выпустят в свердловские водоемы, в 2021 году возрастет на 50%

На проведение работ в регионе выделят около 600-700 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют выпустить осенью 2021 году более 22 тыс. мальков белого амура в три водоема региона, что почти на 50% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"В 2021 году запланировано зарыбление Верхне-Макаровского водохранилища (Полевской городской округ), озера Песчаное и Мало-Истоксого пруда. Будет выпущено 22 205 штук белого амура, поскольку это позволяет финансирование. В 2020 году было выпущено 15 тыс. штук белого амура", - сказали в департаменте.

На эти цели направят около 600-700 тыс. рублей из областного бюджета, сообщал ранее министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. В прошлом году на зарыбление свердловских водоемов власти выделили 450 тыс. рублей.

Кузнецов отмечал, что также зарыблением займутся местные предприятия, например, Среднеуральский медеплавильный завод или группа компаний "Полиметалл".

 
 
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