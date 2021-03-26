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Пандемия COVID-19

Полеты из Екатеринбурга при снятии ограничений готовы начать шесть зарубежных авиакомпаний

Из Кольцово ранее за границу выполняли рейсы 18 зарубежных авиаперевозчиков, отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полеты за границу из екатеринбургского аэропорта Кольцово готовы начать как минимум шесть зарубежных авиакомпаний после снятия ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

"Как минимум с шестью авиакомпаниями сам участвовал в переговорах, которые сразу при снятии ограничений и физической возможности совершения полетов в аэропорт Кольцово к нам приходят. <…> Сейчас аэропорт ведет переговоры с двумя десятками авиакомпаний [о полетах за границу]", - сказал Мальцев.

С какими перевозчиками шли переговоры и какие из них готовы начать полеты из аэропорта Кольцово, он не уточнил. Мальцев добавил, что ранее из аэропорта Кольцово за границу осуществляли полеты 18 зарубежных авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Alitalia, Czech Airlines.

По данным на сайте аэропорта Кольцово, сейчас рейсы за границу выполняют российские авиакомпании, среди них Royal Flight, "Уральские авиалинии", Nordwind Azur air, "Россия", а также авиакомпания "Армения" и Somon Air (Таджикистан).

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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