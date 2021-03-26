Полеты из Екатеринбурга при снятии ограничений готовы начать шесть зарубежных авиакомпаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полеты за границу из екатеринбургского аэропорта Кольцово готовы начать как минимум шесть зарубежных авиакомпаний после снятия ограничений, действующих из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил журналистам президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

"Как минимум с шестью авиакомпаниями сам участвовал в переговорах, которые сразу при снятии ограничений и физической возможности совершения полетов в аэропорт Кольцово к нам приходят. <…> Сейчас аэропорт ведет переговоры с двумя десятками авиакомпаний [о полетах за границу]", - сказал Мальцев.

С какими перевозчиками шли переговоры и какие из них готовы начать полеты из аэропорта Кольцово, он не уточнил. Мальцев добавил, что ранее из аэропорта Кольцово за границу осуществляли полеты 18 зарубежных авиакомпаний, в том числе Lufthansa, Alitalia, Czech Airlines.

По данным на сайте аэропорта Кольцово, сейчас рейсы за границу выполняют российские авиакомпании, среди них Royal Flight, "Уральские авиалинии", Nordwind Azur air, "Россия", а также авиакомпания "Армения" и Somon Air (Таджикистан).