Полпред президента в УФО призвал ускорить принятие нормативных актов по КРТ в округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимир Якушев призвал губернаторов ускорить процесс принятия региональных нормативных актов по закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом он заявил на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в УФО в режиме видеоконференции.

"Критерии таких домов определены градостроительным кодексом, а вот выбор конкретных критериев, принятие решения о том, одному из них или их совокупности должны соответствовать многоквартирные дома, определение параметров таких критериев - за регионом. Например, если, согласно градостроительному законодательству, критерием может быть физический износ основных конструктивных элементов, то значение такого износа должен определить регион", - сказал он, добавив, что необходимо ускорить процесс принятия региональных нормативных актов.

Якушев также отметил, что регионы обязаны соблюсти жилищные права граждан при осуществлении проектов комплексного развития территории жилой застройки . "При создании нормативной базы в развитие нового закона (ФЗ -494 - прим. ТАСС) необходимо решить несколько вопросов: первое - это соблюсти жилищные права граждан" - пояснил Якушев, добавив, что расселение территорий будет происходить за счет инвестора, поэтому также важно, чтобы разработанная финансовая модель удовлетворяла их интересы.

По словам полпреда, закон о КРТ уже принят в марте этого года в Свердловской области, опубликован для обсуждения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, а в Тюменской области принят ряд постановлений регионального правительства.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.