В Челябинск на фестиваль "Уральский перепляс" приехало рекордное количество танцоров

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Всероссийский этап фестиваля народного танца "Уральский перепляс" открылся в Челябинске в пятницу. На него приехало 42 танцевальных коллектива из России и ближнего зарубежья, сообщила ТАСС один из его организаторов Ольга Палей, директор Фонда развития народного танца имени Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

"Сегодня "Уральский перепляс" стартовал в очном варианте, коллективы приехали в Челябинск. <…> В этом году конкурс рекордный: 42 коллектива из Санкт-Петербурга, Калининграда, Кирова, Донецкой народной республики, Саратова, Самары, Курска, Ярославля, Воронежа, Перми, Омска, Тюмени, Алтайского края, Удмуртии, Барнаула, Новосибирска, Братска, Южно-Сахалинска. 26-27 марта идет конкурсная программа во Дворце культуры железнодорожников, а 28 марта состоится заключительный гала-концерт победителей и лауреатов конкурса в театре драмы Наума Орлова", - сказала собеседница агентства.

По словам Палей, магистральная линия для конкурсантов - народно-сценический танец, традиционный, стилизованный танец или первичная обработка фольклора. "Есть несколько основных критериев, по которым оцениваются коллективы. Безусловно, это качество исполнения, художественная ценность постановки, оригинальность идеи, соответствие музыки и костюмов замыслу постановщика и общее художественное впечатление", - отметила она.

Палей рассказала, что фестиваль проходит раз в два года уже более 25 лет. Он проводится с использованием средств гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке Министерства культуры России, Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова и Фонда развития народного танца имени Натальи Карташовой и Татьяны Реус.