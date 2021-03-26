В суд поступило дело двух экс-гендиректоров СК "Югория" о хищении 183 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Материалы уголовного дела бывших генеральных директоров ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова и Алексея Семенихина о хищении 183 млн рублей поступили в Ханты-Мансийский районный суд (ХМАО - Югра). Дата первого заседания еще не назначена, сообщили в пятницу ТАСС в Ханты-Мансийском районном суде.

"Уголовное дело Волкова и Семенихина поступило в Ханты-Мансийский районный суд. Дата судебного заседания еще не назначена", - сообщил собеседник агентства. Рассматривать дело будет судья Ринат Ахметов.

Как сообщал ТАСС, в феврале 2021 года Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела Волкова и Семенихина. По версии следствия, с апреля 2005 года по январь 2012-го они, являясь поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежные средства в размере 183 млн рублей, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере. Им было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").