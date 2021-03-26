Школу в Свердловской области перевели на удаленку из-за кишечной инфекции у учеников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Школу в поселке Сосьва Свердловской области перевели на дистанционный режим работы после обращения учеников за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и молодежной политики региона.

"По данным Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в средней школе №1 Сосьвинского городского округа 24 марта зарегистрировано девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией. 25 марта органами Роспотребнадзора проведена проверка пищеблока. <…> Учебный процесс в школе на 25 и 26 марта переведен в дистанционный режим. С 29 марта школьники уйдут на плановые весенние каникулы", - сказали в министерстве.

В данный момент выясняются причины заражения, устраняются выявленные нарушения, ведется санитарно-противоэпидемическая обработка. Ожидается, что комплексная проверка завершится в конце следующей недели.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку. "Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с поступившей информацией о заболевании девяти учащихся МБОУ СОШ № 1 в поселке Сосьва. В период с 15 по 23 марта 2021 года зарегистрировано заболевание девяти учащихся указанного образовательного учреждения острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлены факты неисполнения руководителем образовательного учреждения и организатором питания ООО "Кохида НТ" требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке. Кроме того, выявлено неудовлетворительное состояние питьевой воды из разводящей сети.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, организована доследственная проверка. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".