Жителя Югры обвиняют в финансировании террористической организации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) по обвинению в финансировании террористической организации. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Югре по материалам РУ ФСБ России по Тюменской области и УМВД России по ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Мегион по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Сейчас мужчина содержится под стражей", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый перевел со своей банковской карты более 30 тыс. рублей на банковскую карту знакомой уроженки Республики Дагестан, которая на территории Турецкой Республики обналичила их и передала представителям террористической организации. Ранее в отношении данного мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма и призывов с помощью публичного Telegram-канала к осуществлению террористической деятельности.