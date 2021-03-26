В Челябинской области осудили участников банды, грабившей ювелирные магазины

ЧЕЛЯБИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в пятницу признал троих человек виновными в том, что они в составе банды совершали разбойные нападения на ювелирные магазины и ломбарды, похитив ювелирные украшения на сумму порядка 23 млн рублей. Главарю назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет, соучастникам - на 15 и 14,5 года, говорится в сообщении пресс-центра региональной прокуратуры.

"Вынесен приговор главарю и участникам банды за совершение нападений на ювелирные магазины и ломбарды. <…> 52-летнего ранее судимого жителя региона, а также 28-летнего и 29-летнего соучастников признали виновными по пунктам "а", "б" ч. 3 ст. 161 ("Грабеж"), ч. 1, ч. 2 ст. 209 ("Создание устойчивой вооруженной группы (банды) и участие в ней"), пунктам "а", "б" ч. 4 ст. 162 ("Разбой") УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главарю банды назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Двоим соучастникам назначено 14 лет 6 месяцев и 15 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима каждому, со штрафами 400 и 450 тыс. рублей соответственно.

В суде установлено, что мужчина в 2013 году для совершения нападений на ювелирные магазины и ломбарды создал и возглавил организованную преступную группу, в которую вошел его сын и трое друзей сына. В 2013-2015 годах они совершили грабеж и девять разбойных нападений на ломбарды и ювелирные магазины, расположенные в Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске и Кургане. Совокупный ущерб от преступлений составил около 23 млн рублей.

Уголовные дела в отношении еще двоих участников банды были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, они осуждены в 2019 году к 10 годам лишения свободы каждый.