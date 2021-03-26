В ДТП на трассе в Тюменской области пострадали четыре человека

ТЮМЕНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Курган - Тюмень, пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"На 174-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в районе села Червишево столкнулись Toyota и "Нива". Предварительно, Toyota выезжала со второстепенной дороги и не пропустила "Ниву", в которой ехала семья с двумя детьми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трехлетняя девочка и шестилетний мальчик, им оказывается медицинская помощь. "Водитель Toyota находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что выпила несколько глотков пива у магазина", - уточнили там.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.