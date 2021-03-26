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Якушев считает, что первые проекты по КРТ на Урале могут реализовать в 2021 году

Однако основная работа в этом направлении будет проводиться уже в 2022 году, отметил полпред в УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) могут начать реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 2021 году, однако основная работа будет уже в 2022 году. Такое мнение выразил полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев.

"Я считаю, что субъекты сегодня уже видят перспективу и площадки, которые можно отрабатывать в рамках КРТ, поэтому точечные проекты до конца года есть возможность заключить. Но более серьезная раскрутка пойдет уже в 2022 году", - сказал он по итогам заседания Совета при полномочном представителе президента России в УФО.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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