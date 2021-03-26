На Урале на выходных ожидаются плюсовые температуры и небольшой снегопад

ТАСС, 26 марта. Синоптики прогнозируют потепление до плюс шести градусов и кратковременный снегопад в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие выходные дни. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 27 марта ожидается облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем от плюс одного до плюс шести градусов. 28 марта - до плюс пяти градусов", - сообщили в Уральском гидрометцентре. В воскресенье днем осадки в регионе не ожидаются.

Потепление до шести градусов выше нуля ожидается в субботу и в Челябинской области, сообщили в местном гидрометцентре. Ночью будет холодно - до минус 17 градусов в низинах в субботу и до минус восьми градусов в воскресенье. Также 27-28 марта синоптики прогнозируют небольшой снег, мокрый снег и дождь.

Похожая погода ожидается в Курганской области, где в субботу местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до шести градусов выше нуля. В воскресенье будет холоднее - от минус двух до плюс трех градусов, при этом местами выпадет снег, сообщили в региональном гидрометцентре. В Тюменской области небольшой снег также будет идти все выходные, температура воздуха днем в субботу составит плюс один - плюс шесть градусов, в ночь на воскресенье похолодает до минус 14 градусов. Выходные в Тюменской области будут ветреными, порывы достигнут 12 м/с.

На севере округа - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - плюсовые температуры 27-28 марта не ожидаются. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха составит около минус 10 градусов, ночью - порядка минус 20 градусов. Холодные ночные температуры сохранятся и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), днем же в субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс пяти градусов. Также синоптики обещают небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления на территории всего региона.