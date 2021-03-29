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Музей новейшей истории Ямала планируется открыть в Салехарде в 2021 году

Инициатива создания музея принадлежит Юрию Неелову, который руководил регионом с 1994 по 2010 годы

ТАСС, 29 марта. Музей, посвященный новейшей истории Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) планируется открыть в Салехарде в 2021 году. Инициатива создания музея принадлежит первому губернатору Ямала Юрию Неелову, который руководил регионом с 1994 года по 2010 год, рассказал журналистам глава Салехарда Алексей Титовский.

"Это музей первого губернатора Юрия Васильевича Неелова. Это его инициатива, и я думаю, что в скором времени этот музей откроется. Сейчас там идут подготовительные работы, Юрий Васильевич сам их курирует, ожидаем, что музей откроется уже в этом году", - сказал Титовский.

По словам главы города, в музее будет представлена новейшая история ЯНАО. "Там будет представлена история Ямала через призму работы Юрия Васильевича как первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа", - уточнил он.

Юрий Неелов родился 24 июня 1952 городе Салехарде Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области (ныне - Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). С 1994 по 2010 г. Неелов руководил округом. Неелов носит звание почетного гражданина Ямало-Ненецкого автономного округа, а также почетного гражданина Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского. В 2013 году за существенный вклад в социально-экономическое развитие ЯНАО награжден знаком отличия "За заслуги перед Ямалом".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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