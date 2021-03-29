Заключенные колонии строгого режима на Урале нанесли себе порезы, шантажируя руководство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Пятеро заключенных исправительной колонии № 47 в Свердловской области нанесли себе порезы бритвенными станками для шантажа руководства учреждения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

"По уточненным данным, пять осужденных (от 26 до 30 лет) одного из отрядов нанесли себе легкие царапины одноразовыми бритвенными станками с целью демонстративно-шантажных действий. <…> Данное происшествие зафиксировано камерой видеонаблюдения. Действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", - говорится в сообщении.

"Требования со стороны осужденных не выдвигались. Всем осужденным быстро была оказана медицинская помощь. В ИК-47 работает руководство Главного управления ФСИН России по Свердловской области. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая", - добавили в пресс-службе. На данный момент руководством учреждения проводятся беседы с осужденными.

28 марта заключенные ИК-47 устроили бунт, нанеся себе порезы. По данному факту проводится проверка.