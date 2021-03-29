Минпромторг поддержал инициативу о проведении в Екатеринбурге экспортного форума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддержал инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о проведении в Екатеринбурге экспортного форума. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики в понедельник.

"В Минпромторге РФ поддержали инициативу Евгения Куйвашева о проведении в Екатеринбурге экспортного форума. Мероприятие разработано для организации прямых контактов между производителями продукции и услуг с торговыми представителями России в разных странах. Торгпреды отвечают на конкретные вопросы о ведении бизнеса и тендерах в странах, где они работают", - говорится в сообщении.

На форуме ожидают всех российских торгпредов в зарубежных странах. Это позволит уральским производителям товаров и услуг пообщаться напрямую в формате В2G (business-to-government, отношения между бизнесом и государством - прим. ТАСС), а также обсудить практические вопросы поставок своей продукции за рубеж. Мероприятие предлагается провести на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2021".

"Межрегиональный экспортный форум может выступить эффективной площадкой для взаимодействия торговых представительств и экспортно ориентированных российских компаний", - говорится в письме министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Экспортный форум, который направлен на реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт", планируется провести во второй раз, отметили в департаменте. Первый раз он прошел в рамках "Иннопрома" два года назад и получил много положительных отзывов от экспортеров.

"Компании проявляют большой интерес к общению с торговыми представителями, поскольку имеют возможность из первых уст получить информацию о новых мерах господдержки, особенностях работы в стране, тендерах, финансовых инструментах. Мы начинаем формировать программу форума и приглашаем к диалогу не только состоявшихся экспортеров, но и тех, кто только присматривается к этому виду деятельности", - приводит департамент слова министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.