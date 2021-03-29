Начальника отдела ГИБДД в Тюменской области подозревают в получении взяток

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Начальник отдела ГИБДД в Тюменской области и его посредник арестованы по делу о взяточничестве, их обвиняют в выдаче прав без фактической сдачи экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Предъявлены обвинения начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора авто мото-транспортных средств УМВД России по Тюменской области и его посреднику. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере"), а также 12 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года граждане, желающие получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал их начальнику отдела. В свою очередь тот давал незаконные указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения.

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области ТАСС сообщили, что службой собственной безопасности регионального УМВД проводится проверка в отношении сотрудника областного ГИБДД, подозреваемого в совершении преступлений, связанных с получением взятки. "В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность согласно законодательству Российской Федерации", - уточнили в управлении.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) - добавлен комментарий управления МВД по региону.