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Челябинскому депутату Аракеляну изменили меру пресечения на домашний арест

Его заключили под стражу 5 марта по обвинению в даче взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник изменил меру пресечения депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

5 марта Аракелян был арестован на два месяца по обвинению в том, что в сговоре с соучастниками дал взятку имуществом на 185 тыс. рублей за то, чтобы утаить дефекты при проведении дорожных работ, допущенные возглавляемой им фирмой (пункты "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

"Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест сроком до 4 мая 2021 года. В областной суд постановление обжаловала сторона защиты, просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2019 году Аракелян, возглавляя фирму, вместе с соучастниками дал взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Имущество было передано за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.

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РоссияЧелябинская область
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