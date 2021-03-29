Челябинскому депутату Аракеляну изменили меру пресечения на домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник изменил меру пресечения депутату Законодательного собрания Челябинской области Арману Аракеляну с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

5 марта Аракелян был арестован на два месяца по обвинению в том, что в сговоре с соучастниками дал взятку имуществом на 185 тыс. рублей за то, чтобы утаить дефекты при проведении дорожных работ, допущенные возглавляемой им фирмой (пункты "а", "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

"Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест сроком до 4 мая 2021 года. В областной суд постановление обжаловала сторона защиты, просила изменить меру пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу", - сказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2019 году Аракелян, возглавляя фирму, вместе с соучастниками дал взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ. Имущество было передано за то, чтобы контролирующие лица не принимали никаких мер по выявленным нарушениям.