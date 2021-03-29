В Тюмени выявили незаконную вырубку деревьев и кустарников на 12 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено незаконное уничтожение деревьев и кустарников в Тюмени, сумма ущерба составила более 12 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

"Тюменской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках инициативной проверки выявлен факт уничтожения зеленых насаждений в районе ул. Дамбовской в Тюмени. Ущерб, причиненный уничтожением деревьев, составил более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ориентировочная площадь вырубки составила 130 кв. м, при этом разрешение на снос зеленых насаждений не выдавалось.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников").