В последние дни марта в регионах УФО ожидается потепление до плюс 10 градусов

ТАСС, 29 марта. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 10 градусов и мокрый снег в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) в последние мартовские дни. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"В Свердловской области 30 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем от плюс пяти до плюс десяти градусов. 31 марта - переменная облачность, преимущественно до плюс девяти градусов, возможны порывы ветра до 18 м/с", - сообщили в Уральском гидрометцентре.

Плюсовые температуры прогнозируются и в Челябинской области 30-31 марта. Днем в регионе потеплеет до плюс девяти градусов, только в низинах во вторник температура останется на уровне минус одного градуса. Осадков в Челябинской области не ожидается, но будет достаточно ветрено - прогнозируются порывы до 14 м/с, уточнили в региональном гидрометцентре.

Переменная облачность без осадков также ожидается в Тюменской области. Как сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре, в регионе прогнозируются большие перепады температуры - ночью 30 и 31 марта температура воздуха местам опустится до минус 20 градусов, днем же возможно потепление до плюс 10 градусов. В Курганской области, по данным местного гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается потепление до плюс семи градусов. Во вторник днем синоптики обещают от минус двух до плюс трех градусов с небольшим снегом в отдельных районах, а уже в среду - температуру воздуха от двух до семи градусов выше нуля и преимущественное отсутствие осадков.

На севере округа - в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - погода остается холодной, в конце марта ночные температуры не поднимутся выше минус 24 градусов. Днем 30-31 марта сохранится минусовая температура, около минус четырех градусов. Также в регионе будет идти небольшой снег, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), в Югре 30-31 марта ожидаются переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха во вторник ночью опустится до минус 20 градусов, в ряде районов до минус 25 градусов, днем возможно потепление до плюс трех градусов, а в западных районах - до плюс восьми градусов. В среду ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до минус семи градусов, а в ряде районов - до минус 15 градусов.