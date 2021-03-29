Случаи бешенства у животных выявили с начала года в 14 районах Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Около 30 случаев заболевания бешенством выявили у животных в 14 районах Тюменской области с начала 2021 года, сообщили ТАСС в управлении ветеринарии региона в понедельник.

"С начала 2021 года в 14 районах области, в 28 населенных пунктах, зарегистрировано 29 случаев <...> бешенства, в результате которых погибли восемь домашних и сельскохозяйственных животных и 21 дикое плотоядное животное", - рассказали там.

В управлении добавили, что основным источником заболевания являются дикие животные.

С целью профилактики бешенства специалистами с начала года было вакцинировано 37 529 домашних и сельскохозяйственных животных. В 2020 году было вакцинировано порядка 122 304 сельскохозяйственных и домашних животных и осуществлена раскладка 70 729 доз вакцины против бешенства диких животных.

Ранее ТАСС сообщал, что в Тюменской области введен карантин в пяти сельских округах, в которых были выявлены очаги заражений. На этих территориях восприимчивых животных нельзя лечить, перемещать, перегруппировать, также на них нельзя охотиться и помещать в зоопарки, местным селам придется отказаться от ярмарок и выставок. Ограничения будут действовать 60 дней.