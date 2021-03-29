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В труднодоступных поселениях Тюменской области закрыли временные зимние трассы

Двигаться по ним опасно, сообщили власти Тобольского района

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Временные зимние трассы и переправы в труднодоступных поселениях закрыли в Тобольском районе Тюменской области в связи с погодными условиями, сообщила администрация Тобольского муниципального района в понедельник.

"Состояние зимних трасс в связи с погодными условиями неудовлетворительное, двигаться по ним опасно", - приводятся слова первого заместителя главы района Максима Александрова в сообщении.

Сезонное авиасообщение между Тобольском и Заболотьем в Тюменской области начнется с 1 мая. Билеты на рейсы пассажиры смогут приобретать за 15 дней до вылета.

Заболотье - труднодоступный район Тюменской области, в который можно попасть либо по зимнику, либо на вертолете.

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