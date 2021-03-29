Тюменская область выделит более 1 млрд рублей на поддержку детского отдыха в 2021 году

ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей будет выделено на поддержку детского отдыха в Тюменской области в 2021 году, организованным отдыхом планируется охватить более 240 тыс. детей. Об этом сообщило в понедельник региональное правительство со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Андрея Степанова.

"По последним данным, на поддержку детского отдыха в регионе будет выделено более 1 млрд рублей. Обеспечивать отдых ребят будут свыше 17 тыс. специалистов. Уже разрабатываются новые программы и направления", - приводятся его слова в сообщении.

В правительстве добавили, что всего планируется охватить организованным отдыхом более 240 тыс. детей в Тюменской области. В 2020 году оздоровительная кампания охватила более 200 тыс. детей.