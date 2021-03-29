В Сургуте открыли арт-резиденцию с эколабораторией и театральной площадкой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 марта. /ТАСС/. Арт-резиденция открылась в понедельник в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте. В ней созданы площадки для реализации проектов в сфере экологии, медиа, IT, театра, зона коворкинга, многофункциональное творческое пространство, сообщила ТАСС руководитель арт-резиденции Ольга Сидорова.

По данным властей Сургута, в городе потребность в открытии арт-резиденции назрела давно. В частности, от некоммерческих организаций (НКО) очень часто поступали запросы на размещение и возможность презентовать свое искусство, технологии городскому сообществу.

"Сегодня состоялось открытие арт-резиденции в Сургуте. Церемония прошла с соблюдением всех мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. В частности, представители администрации оставили нам пожелания об успешной работе на черных виниловых пластинках", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, главная цель арт-резиденции - помочь талантливой молодежи, представителям креативного сообщества создавать полезные для Югры проекты, например, в сфере экологии. "Для этого в арт-резиденции будут проходить мастер-классы, лекции, тренинги, театральные постановки, фотовыставки, обсуждение проектов. Будет оказываться помощь при подготовке к участию в федеральных и региональных конкурсах, трансляции успешного опыта и практик за пределы Сургута и Югры", - уточнила Сидорова.

Она добавила, что одновременно здесь смогут заниматься до 100 человек. Талантливые молодые люди смогут заниматься созданием контента для социальных сетей, реализацией проектов в сфере экологии, медиа, организовывать выставки. Также тут имеется площадка для проведения тренингов, мастер-классов, театральных перформансов, зона для дискуссий и обмена мнениями. Сидорова уточила, что в планах - сотрудничество талантливых жителей Сургута с предпринимателями, самозанятыми и НКО, которое поможет не только создавать новые полезные для муниципалитета и ХМАО проекты, но и развивать сектор креативной экономики.

По данным пресс-службы администрации Сургута, арт-резиденция будет работать по направлениям: исполнительские и визуальные искусства, изобразительное искусство, маркетинг и туризм, IT-моделирование; теле-, радио-, интернет-вещательные и издательские проекты, коворкинг-центр, дизайн.

Об арт-резиденциях в ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова ранее сообщила, что в регионе к 2024 году будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий, в том числе для коммерциализации проектов. Ключевыми ее элементами станут арт-резиденции, запущенные как минимум в четырех городах региона - Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. В 2019 году было озвучено решение о создании по федеральному проекту "Социальная активность" нацпроекта "Образование" арт-резиденций (по аналогии с крупным проектом "Таврида" в Крыму) в регионах России. Они помогают художникам встречаться, обмениваться опытом и организовывать совместную работу.