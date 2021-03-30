В Кургане произошел пожар в культурном центре "Современник"

ТАСС, 30 марта. Пожар в культурном центре "Современник" произошел в Кургане, эвакуировались 28 человек. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На месте работают силы и средства по повышенному рангу вызов №2, задействовано на месте 29 человек личного состава, 15 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. 28 человек самостоятельно эвакуировались, заметив дым. В 12:42 (по местному времени) пожар локализован, поступило сообщение в 11:53 (по местному времени)", - сказали в пресс-службе.