Свердловские депутаты внесли в молодежную политику волонтерство и наставничество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли изменения в областной закон о молодежной политике. Перечень направлений дополнен добровольческой деятельностью и институтом наставничества, об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного заксобрания.

"В законопроекте значительно расширен перечень направлений молодежной политики, появились такие направления, как добровольческая деятельность, институт наставничества, гарантии в сфере труда. Впервые появились такие нормы, как "инфраструктура молодежной политики", "специалист по работе с молодежью", закреплены возможности повышения квалификации таких специалистов. Важными направлениями данной сферы также станут мониторинг в реализации молодежной политики и контроль - доклад о положении молодежи в Свердловской области, который будет представлен губернатору региона", - приводят в сообщении слова председателя комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой.

В конце 2020 года был принят федеральный закон "О молодежной политике в Российской Федерации", в связи с этим в областной закон "О молодежи в Свердловской области" необходимо было внести изменения.

"В нашей области большое внимание уделяется молодежной политике. В 2013 году в рамках опережающего правового регулирования был принят закон о молодежи в Свердловской области. Положения действующего в Свердловской области закона доказали свою эффективность, и после принятия федерального закона необходимость содержательного пересмотра регионального не было. Сейчас мы совершенствуем законодательство в сфере молодежной политики, при этом главная цель нашего областного закона остается прежней - это максимальное раскрытие возможностей для каждого молодого жителя Свердловской области", - приводят в сообщении слова председателя заксобрания региона Людмилы Бабушкиной.