Пожар в культурном центре "Современник" в Кургане ликвидировали

ТАСС, 30 марта. Возгорание в культурном центре "Современник" в Кургане полностью ликвидировано. Пожар возник на сцене и осложнялся наличием горючих материалов, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее ТАСС сообщил, что сигнал о пожаре поступил в 09:53 мск, в 10:42 мск он был локализован на площади 50 кв. м. Из здания эвакуировались 28 человек. Очаг возгорания находился на сцене зрительного зала.

"В 13:47 (11:47 мск - прим. ТАСС) пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сложность в тушении пожара заключалась в том, что очаг возгорания располагался на сцене зрительного зала с декорациями, занавесом, пластиковым экраном и горючими материалами, спасатели работали в полной темноте и сильном задымлении. "Силы сотрудников МЧС России были сосредоточены не только на локализации очага пожара, но и на защите от огня зрительного зала и кровли здания. Для обеспечения работы личного состава в условиях сильного задымления была применена переносная установка "Буран", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет, причина пожара устанавливается.