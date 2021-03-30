Югра сократила число коек для пациентов с коронавирусом почти на четверть за две недели

В регионе в конце октября - декабре 2020 года, на пике распространения инфекции, было развернуто максимальное число коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом - 3,4 тыс. в 18 медорганизациях. Из них было занято более 2,6 тыс. Как сообщали ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Югры, на 15 марта 2021 года в регионе было развернуто 924 койки в 12 ковидных госпиталях, где проходили лечение 590 человек.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа на 23,5% сократили количество развернутых коек для приема пациентов с коронавирусом из-за уменьшения числа заразившихся в регионе. В настоящее время развернуто чуть более 700 коек, сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"В настоящее время в десяти госпиталях используется коечный фонд. Число развернутых коек составляет 707, из них занято пациентами 510", - сказал Добровольский во время заседания регионального оперативного штаба.

По его словам, в регионе достаточно мест в реанимациях, аппаратов ИВЛ, лекарств для использования в больницах и поликлиниках, а штат ковидных госпиталей и отделений полностью укомплектован врачами и медицинскими сестрами.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 30 марта зарегистрировано 54 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 75 -за последние сутки. Умер 781 человек, 52 583 пациента выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний и органных залов, разрешена при заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.