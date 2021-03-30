В Свердловской области в 2021 году планируют обеспечить летний отдых для 80% школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют обеспечить организованный летний отдых для 432 267 детей, это 80% от всех детей школьного возраста в регионе. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

В августе 2020 года Карсканов сообщал, что кампания по оздоровлению и отдыху детей в Свердловской области охватила порядка 20% детей от запланированного числа. С января 2020 года кампания охватила порядка 86 тысяч детей.

"Порядка 80% детей школьного возраста должны быть охвачены организованным отдыхом детей. В цифрах это составляет 432 267 детей. <…> Уже в период весенних каникул наши оздоровительные лагеря работали, это 217 организаций отдыха и оздоровления, которые принимали ребятишек, в общей сложности, это более 10 тыс. детей", - сказал Карсканов.

В Свердловской области в период проведения детской оздоровительной кампании 2021 года на отдых планируется направить 430 236 детей. Расходы областного бюджета на организацию отдыха детей составляют почти 2 млрд рублей. В 2020 году оздоровительная кампания началась 15 июля, наполняемость лагерей составляла только 50%, практически не работали лагеря дневного пребывания. На сегодняшний день в реестре находится 1 221 лагерь Свердловской области, в числе которых загородные, дневные, санаторные и другие лагеря.