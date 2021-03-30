В Челябинске будут готовить специалистов по внедрению искусственного интеллекта в медицине

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выпускников школ в Челябинской области с 2022 года будут внедрению и развитию искусственного интеллекта в здравоохранении. Об этом ТАСС во вторник в рамках проходящих в Совете Федерации Дней Челябинской области сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

По словам Гехт, обычные специалисты по IT, не имея специальных медицинских знаний, с обучением нейронных сетей в медицине не справляются, поэтому внедрению искусственного интеллекта в медицине препятствует кадровая проблема.

"Впервые мы начали говорить о применении искусственного интеллекта в здравоохранении. <…> Но здесь нужны отдельные специалисты, которые понимают специфику здравоохранения и в то же время понимают технические моменты, использование математики. Нехватка кадров достаточно серьезная, и искусственный интеллект где-то мог бы на самом деле освободить, облегчить работу врача для того, чтобы он максимально мог уделить время пациенту. С 2022 года будет набор, как на обычные специальности, после 11 класса, и старше", - сказала собеседница агентства.

Ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев рассказал ТАСС, что речь идет о проекте на стыке нескольких факультетов, который предложил совместно развивать ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. "Этот проект было предложено нашим вузам развивать вместе, потому что мы как классический университет обладаем очень серьезными структурами, которые занимаются подобным вещами, физический, математический, биологический факультеты", - сообщил он.

По словам Гехт, в 2022 году будет набрана первая группа студентов из 10-15 человек. "Я думаю, что будут платные и бюджетные места. Мы выступили с предложением включить это направление в федеральное финансирование, в том числе по программе искусственного интеллекта. Цифровизация сейчас в здравоохранении - это приоритет и на федеральном уровне, и в регионах", - сказала собеседница агентства.

С 29 по 31 марта в Совете Федерации России проходят Дни Челябинской области. В рамках мероприятия с участием представителей органов государственной власти региона идут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.