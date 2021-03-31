Сотрудников администрации Сургута эвакуировали из-за сообщения о минировании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники администрации крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургута в среду утром эвакуированы из здания, сообщил ТАСС глава города Андрей Филатов.

"Все сотрудники эвакуированы согласно регламенту. На месте работают экстренные службы", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробностей.

Как уточнил ТАСС источник в силовых службах региона, поступило сообщение о возможном "минировании" здания, его обследуют правоохранители и кинологи с собаками. "Здание проверяется после поступившей информации о возможном "минировании", - сказал он.

ТАСС в настоящее время не располагает комментарием пресс-службы УМВД по ХМАО.