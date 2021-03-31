Прокуратура начала проверку после жалоб на реставрацию мемориала в Курганской области

ТАСС, 31 марта. Прокуратура инициировала проверку в отношении органов местного самоуправления после жалоб жителей на ненадлежащую реставрацию мемориала "Вечный огонь" в Катайске в Курганской области. Об этом сообщили в среду на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.
"В средствах массовой информации опубликована заметка по факту ненадлежащего ремонта мемориального комплекса в Катайске. По данным СМИ, на поддержание сохранности и реставрацию мемориала из бюджета Катайска ежегодно выделяются денежные средства. Однако, несмотря на проводимые работы, весной 2021 года произошло его частичное обрушение. Прокуратурой Курганской области организована проверка соблюдения законодательства по сохранению объектов культурного наследия и увековечивания памяти погибших, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления при исполнении предусмотренной законом обязанности по сохранению памятников истории", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при выявлении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее местные СМИ сообщили, что жители Катайска остались недовольны итогом реконструкции монумента. На опубликованных фото видно, что изображенные на барельефе герои после реставрации изменились во внешности до неузнаваемости. Кроме того, на ежегодно реставрируемом монументе уже имеются сколы.
Администрация города ответила жителям в социальной сети "ВКонтакте", что сейчас мемориал требует капитального ремонта, но в бюджете города на 2021 год предусмотрены средства на восстановительные работы, которые проведет профессиональный скульптор. Памятнику планируют вернуть первоначальный вид, работы хотят начать с наступлением устойчивой теплой погоды.
По данным администрации Катайска, центральный мемориал "Вечный огонь" был открыт в 1973 году. Авторы барельефа - скульпторы Олег Гудков и Юрий Воробьев.