Прокуратура начала проверку после жалоб на реставрацию мемориала в Курганской области

ТАСС, 31 марта. Прокуратура инициировала проверку в отношении органов местного самоуправления после жалоб жителей на ненадлежащую реставрацию мемориала "Вечный огонь" в Катайске в Курганской области. Об этом сообщили в среду на сайте управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу.

"В средствах массовой информации опубликована заметка по факту ненадлежащего ремонта мемориального комплекса в Катайске. По данным СМИ, на поддержание сохранности и реставрацию мемориала из бюджета Катайска ежегодно выделяются денежные средства. Однако, несмотря на проводимые работы, весной 2021 года произошло его частичное обрушение. Прокуратурой Курганской области организована проверка соблюдения законодательства по сохранению объектов культурного наследия и увековечивания памяти погибших, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления при исполнении предусмотренной законом обязанности по сохранению памятников истории", - говорится в сообщении.