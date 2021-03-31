В здании администрации Сургута не обнаружили подозрительных предметов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили подозрительных предметов в здании администрации крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургута. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых службах региона.

"На данный момент обследование завершено, ничего опасного не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в управлении массовых коммуникаций администрации Сургута ТАСС уточнили, что все сотрудники вернулись на свои рабочие места. "Работа администрации города продолжается в штатном режиме", - добавил он.

Ранее глава Сургута Андрей Филатов сообщил ТАСС, что в среду утром сотрудники администрации города были эвакуированы из здания. Как уточнил ТАСС источник в силовых службах региона, поступило сообщение о возможном минировании здания, его обследовали правоохранители и кинологи с собаками.

ТАСС в настоящее время не располагает комментарием пресс-службы УМВД по ХМАО.