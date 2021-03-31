Нефтехимический кластер позволит привлечь до 30 млрд рублей инвестиций в Тюменскую область

ТЮМЕНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Создание нефтехимического кластера в Тюменской области позволит привлечь 30 млрд рублей инвестиций до 2024 года, сообщил в среду ТАСС директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Антон Машуков.

Необходимость развития производств по более глубокой переработке нефтехимического сырья отметил президент России Владимир Путин во время посещения площадки завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в декабре 2020 года.

"Создание нефтехимического кластера по направлению "переработка полимеров" позволит до 2024 года привлечь 30 млрд рублей инвестиций, получить 54 млрд рублей выручки и создать 8 тыс. рабочих мест", - сказал директор департамента.

По его словам, приоритетные направления - компаунды (полимерные смеси для последующей переработки), упаковочные пленки, пищевая упаковка, трубная продукция. Потенциальные резиденты кластера - более 430 компаний.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор назвал развитие нефтехимии и переработки полимеров, а также создание полноценного нефтехимического кластера одним из приоритетных направлений программы инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. По его словам, в ассоциацию вступили уже восемь предприятий.