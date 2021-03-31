На Урале возбудили уголовное дело по факту неуплаты компанией 85 млн рублей налогов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Свердловской области по факту неуплаты 85 млн рублей налогов коммерческой организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в среду.

"Следственным отделом по городу Березовскому СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). <…> В настоящее время следствием по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год руководители одной из коммерческих организаций уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму около 85 млн рублей. Проводится судебная налоговая экспертиза, ведутся допросы, истребованы и анализируются сведения об организации-налогоплательщике и ее руководстве, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления. "Кроме того, решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ", - добавили в ведомстве.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, преступление было выявлено сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. "Собранных доказательств было более чем достаточно для того, чтобы наши коллеги из СК возбудили по данному факту уголовное дело", - добавил Горелых.