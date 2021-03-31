Utair запустит прямые рейсы из Нижневартовска в Анапу, Краснодар и Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начнет полеты из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Анапу, Краснодар и Сочи. Рейсы будут запущены в мае и июне, они будут выполняться дважды в неделю, сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Нижневартовска, в настоящее время прямых рейсов в Анапу, Краснодар и Сочи из города нет.

"Utair запускает рейсы из Нижневартовска на юг. Авиакомпания свяжет город с Анапой, Краснодаром и Сочи прямыми рейсами. Так, рейс в Анапу будет выполняться по понедельникам и средам с 31 мая. Стоимость билетов - от 6,1 тыс. рублей. Вылет из Анапы в 09:30, из Нижневартовска - в 17:00", - говорится в сообщении.

Рейс в Краснодар будет выполняться по средам и субботам с 1 мая. Стоимость билетов - от 9,4 тыс. рублей. Вылет из Краснодара в 10:50, из Нижневартовска - 17:55. Рейс в Сочи - по пятницам и воскресеньям с 4 июня. Билеты - от 6,1 тыс. рублей. Вылет из Сочи - в 10:30, из Нижневартовска - 18:10. "Utair продолжает развитие прямых авиаперевозок из городов Ханты-Мансийского автономного округа. Прямые рейсы помогут жителям Нижневартовска сэкономить время на дорогу: в среднем путь займет 4,5 часа", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).