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На реках Свердловской области начались взрывные противопаводковые работы

Они будут проводиться рядом с мостами на Туре, Салде и Сосьве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Противопаводковые работы начались на реках Свердловской области. Лед планируется убрать рядом с 17 мостами, сообщили в региональном департаменте информационной политики в среду.

"Противопаводковые работы на северных реках ведут уральские дорожники. Лед уберут рядом с 17 мостами: в восьми случаях его будут взрывать, в девяти - выпиливать", - говорится в сообщении.

Подрыв льда будет проведен рядом с мостом на реке Туре в Слободо-Туринском муниципальном районе, и на реках Салде и Сосьве.

"Взрывы применяются там, где расстояние между опорами моста незначительное. Большие льдины застревают между опорами, образуется затор и нагромождение льда. Серия взрывов превращает лед перед мостом в мелкую крошку и предотвращает опасную ситуацию", - приводит департамент слова начальника управления автодорог Свердловской области Вячеслава Данилова.

Всего на взрывные работы выделено около 2 млн рублей. Работы выполняют лицензированные организации под контролем сотрудников МЧС. Расчистку мостов от льда планируется закончить к 10 апреля.

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