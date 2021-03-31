Льготникам в Челябинской области компенсируют до 60 тыс. рублей на газификацию домов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Челябинской области с 2021 года будут компенсировать льготным категориям граждан до 60 тыс. рублей расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Об этом в среду сообщил губернатор региона Алексей Текслер, выступая в Совете Федерации.

"В 2019-2020 году мы построили свыше 1 тыс. км газовых сетей, и 19 тыс. домохозяйств получили возможность подключения к сетевому газу. <…> Но иногда бывает мало подвести газ к дому, оборудование и присоединение стоят существенных денег, и в этом году мы дополнительно к льготной категории участников Великой Отечественной войны предусмотрели субсидии до 60 тыс. рублей на проведение газа в дом для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами. Это здорово поможет нам подключать газ в те дома, где семьи отказывались от подключения в силу невозможности направить свои личные средства", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы правительства региона, предусмотрено, что предложенная губернатором новая мера социальной поддержки начнет действовать с 1 июля 2021 года. Она будет предоставляться в виде единовременной социальной выплаты на компенсацию части расходов на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку. Деньги будут выплачиваться после завершения всех работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

С 29 по 31 марта в Совете Федерации России проходят Дни Челябинской области. В рамках мероприятия с участием представителей органов государственной власти региона идут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.