Более 150 документов из России и Казахстана впервые показали на Урале ко Дню космонавтики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Совместная выставка архивов Казахстана и России, посвященная первому полету человека в космос, открылась в Центре документаций общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. На выставке "Урал - Казахстан: след в открытом космосе" представлено более 150 документов и фотографий, в числе которых фото Юрия Гагарина и Нурсултана Назарбаева 1962 года, план туристического маршрута к месту приземления летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, фото из города Березники с ожиданием космонавтов после посадки.

"Поступило более 200 документов, с учетом ограничения выставочных площадей нам пришлось часть не включать в экспозицию, но тем не менее 165 документов мы выставили", - рассказал заместитель директора по научно-методической работе ЦДООСО Владимир Каплюков.

Он отметил, что архивные документы, присланные из Казахстана, представлены на Среднем Урале впервые. Выставка подготовлена в преддверии Дня космонавтики и 60-летия первого полета человека в космос, посмотреть ее можно до 9 мая. Она тематически разделена на восемь разделов, первые два из которых посвящены первому старту Юрия Гагарина и космодрому Байконур. Впервые на Среднем Урале представили фото 1962 года с Юрием Гагариным и Нурсултаном Назарбаевым, который в должности помощника горнового Карагандинского металлургического комбината приехал с казахстанской делегацией на XIV съезд ВЛКСМ. На выставке также можно увидеть фото 1973 года из города Березники с ожиданием космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева после посадки. Как отметил Каплюков, жители долго ждали космонавтов на центральной площади в городе Березняки, а они не приехали, потому что их после приземления отправили в Москву. В числе документов также представлен план туристического маршрута к месту приземления Леонова и Беляева, разработанного в 1973 году.

Документы представили 14 архивных и музейных учреждений России и Казахстана. Россия представлена архивами Оренбургской, Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, 5 архивов - из Казахстана.

Как отметил на открытии выставки начальник управления архивов Свердловской области Александр Капустин, в будущем выставку планируется представить в Казахстане.

12 апреля в мире отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.