Здание администрации Сургута вновь проверяют на наличие опасных предметов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обследование в здании администрации крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургута на наличие опасных предметов. Эвакуация сотрудников не производится, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых службах региона.

"В администрацию города поступило сообщение по электронной почте о возможном минировании. На место приехали экстренные службы. Сейчас проводится обследование здания", - сказал собеседник агентства.

Утром 31 марта сотрудники администрации Сургута были эвакуированы из здания после поступившего сообщения о возможном "минировании" здания. Его обследовали правоохранители и кинологи с собаками, но ничего подозрительного не нашли. Также в Сургуте в среду была "заминирована" местная филармония, но прибывшие на место силовики ничего подозрительного не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").