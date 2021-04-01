Свердловские власти увеличили финансирование развития здравоохранения на 24 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области увеличили финансирование программы развития здравоохранения, которая рассчитана до 2024 года, на 24 млрд рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"Правительство Свердловской области в ходе заседания утвердило проект постановления по внесению изменений в государственную программу развития здравоохранения в Свердловской области. Предполагается увеличение общего объема финансирования программы более чем на 24 миллиарда рублей (3,6%) за счет различных источников. Наиболее значимые изменения в 2021 году связаны с реализацией мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Объем финансирования увеличен за период по 2024 год.

Государственная программа Свердловской области "Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года" утверждена постановлением правительства Свердловской области и включает расходы с 2017 по 2024 год на основные цели, задачи и направления национальных стратегических проектов, представленных на заседаниях Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.