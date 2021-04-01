Правоохранители не обнаружили в здании администрации Сургута опасных предметов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасных или подозрительных предметов в здании администрации Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых службах региона.

"Обследование здания завершено. Ничего опасного или подозрительного не обнаружено. Будет возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Как удалось установить, в среду вечером на электронный адрес администрации пришло сообщение о якобы минировании администрации, но прочитали его сотрудники только сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых службах региона, в четверг утром сотрудники правоохранительных органов вновь проверяли здание администрации после сообщения по электронной почте о "минировании", эвакуация не проводилась.

Утром 31 марта сотрудники администрации Сургута были эвакуированы из здания после поступившего сообщения о возможном "минировании" здания. Его обследовали правоохранители и кинологи с собаками, но ничего подозрительного не нашли. Также в Сургуте в среду было сообщение об угрозе взрыва местной филармонии, но прибывшие на место силовики ничего подозрительного не обнаружили. Возбуждено дело.